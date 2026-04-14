Aeroporto di Zurigo: passeggeri in aumento di quasi il 5% a marzo

Keystone-SDA

Il mese scorso sono passati dall'aeroporto di Zurigo poco più di 2,47 milioni di passeggeri. Si tratta di un incremento del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Un terzo erano viaggiatori in transito.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il tasso di crescita ha però subito un rallentamento con l’inizio delle ostilità in Medio Oriente: a gennaio era stato del 6,8% e in febbraio del 7,9%.

In marzo 1,88 milioni di passeggeri hanno volato da o per destinazioni europee, il 9,3% in più rispetto a dodici mesi prima. Per contro il numero dei viaggiatori intercontinentali è sceso del 6,9% a oltre 584’000, informa il gestore dello scalo, la Flughafen Zürich, in una nota diramata in serata.

Dopo che l’Iran ha preso di mira i grandi aeroporti degli Emirati Arabi, questi hub hanno temporaneamente sospeso le operazioni. I passeggeri provenienti dal Medio Oriente hanno rappresentato solo l’1,3% dei viaggiatori all’aeroporto di Zurigo, mentre nello stesso mese dell’anno precedente erano stati il 5,4%.

Intanto il numero dei movimenti aerei complessivi è salito del 2,7% a 21’492 decolli ed atterraggi. Il tasso di occupazione medio degli aerei è migliorato di 2,1 punti percentuali al 77,2%.

In calo invece il settore cargo: in marzo sono state smistate complessivamente 39’993 tonnellate di merci, il 3,6% in meno di un anno prima.