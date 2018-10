Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha espresso le sue condoglianze in un discorso tv alle famiglie delle vittime del volo Lion Air caduto con 189 persone a bordo poco dopo il decollo da Giacarta. Widodoha aggiunto che il governo è concentrato in queste ore nelle operazioni di ricerca dei corpi delle vittime.

Aereo in Indonesia si schianta dopo il decollo 29 ottobre 2018 - 12:52 Un Boeing 737 della compagnia aerea indonesiana Lion Air è precipitato in mare con 189 persone a bordo dopo il decollo da Giacarta. All'origine della sciagura ci sarebbe un problema tecnico. Il pilota del volo Lion Air ha chiesto alla torre di controllo di poter tornare indietro dopo aver segnalato un problema tecnico. I controllori di volo hanno autorizzato il rientro, ma l'aereo è poi scomparso dai radar. Problemi tecnici L'amministratore delegato della Lion Air, Edward Sait, ha reso noto che l'aereo precipitato in mare poco dopo il decollo da Giacarta con 189 persone a bordo era stato controllato domenica notte per un problema tecnico. Il velivolo, un Boeing 737 Max 8, era in viaggio da Denpasar a Giacarta il giorno prima della tragedia quando i piloti hanno scoperto il problema. L'aereo è stato poi controllato dai tecnici - che hanno dato il disco verde, ha sottolineato Sait - ed è decollato stamane alla volta di Pangkal Pinan, la principale città sull'isola di Bangka, dove però non è mai arrivato. Il cordoglio del presidente Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha espresso le sue condoglianze in un discorso tv alle famiglie delle vittime del volo Lion Air caduto con 189 persone a bordo poco dopo il decollo da Giacarta. Widodoha aggiunto che il governo è concentrato in queste ore nelle operazioni di ricerca dei corpi delle vittime. Un italiano tra le vittime Il sito web indonesiano Kamparanha pubblicato la lista con i nomi dei passeggeri e fra di loro c'è un italiano, notizia confermata anche dal presidente della compagnia aerea e poi dalla Farnesina. Si tratterebbe di Andrea Manfredi, 26enne di Massa con un passato da ciclista.