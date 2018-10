Dalla giusta cottura, al famigerato glutine che tutti rifuggono come la peste. Dalla polemica sull’origine del grano duro della pasta “Made in Italy”, alla trasparenza in etichetta, fino alla riscoperta dei cosiddetti “grani antichi”, che tanto antichi non sono.

E allora… Patti chiari mette le mani in pasta e vi svela tutto, ma proprio tutto, su questo alimento che sembra banale, ma banale non è. E poi, ciliegina sulla torta, pardon… sulla pasta, una prova di cottura senza precedenti, in un vero e proprio tempio della cucina italiana!

Chi mangia gli spaghetti tagliandoli nel piatto, chi butta la pasta in pentola quando ancora l’acqua è fredda, "che tanto vien buona uguale". Chi si dà alla pasta integrale e chi invece la rifugge come la peste perché “sa di cartone”. Chi mangia solo pasta fatta in casa e chi compra chili di pasta a prezzi stracciati senza nemmeno guardare la confezione. Insomma, ad ogni consumatore la sua pasta, verrebbe da dire.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Adesso... pasta! 28 ottobre 2018 - 16:00 Viaggio nel mondo del primo italiano più amato dagli Svizzeri, tra marketing, moda, pubblicità strabilianti, e prezzi che possono variare tantissimo! “Un piatto di pasta è un piatto di pasta, mica dobbiamo scrivere un trattato di filosofia!”. Già, perché mai bisognerebbe discutere… di pasta?! Sappiamo già tutto! Eppure provate a sollevare l’argomento e state a guardare: sulla pasta tutti hanno qualcosa da dire! Chi mangia gli spaghetti tagliandoli nel piatto, chi butta la pasta in pentola quando ancora l’acqua è fredda, "che tanto vien buona uguale". Chi si dà alla pasta integrale e chi invece la rifugge come la peste perché “sa di cartone”. Chi mangia solo pasta fatta in casa e chi compra chili di pasta a prezzi stracciati senza nemmeno guardare la confezione. Insomma, ad ogni consumatore la sua pasta, verrebbe da dire. E allora… Patti chiari mette le mani in pasta e vi svela tutto, ma proprio tutto, su questo alimento che sembra banale, ma banale non è. E poi, ciliegina sulla torta, pardon… sulla pasta, una prova di cottura senza precedenti, in un vero e proprio tempio della cucina italiana! Dalla giusta cottura, al famigerato glutine che tutti rifuggono come la peste. Dalla polemica sull’origine del grano duro della pasta “Made in Italy”, alla trasparenza in etichetta, fino alla riscoperta dei cosiddetti “grani antichi”, che tanto antichi non sono.