Per il gruppo di Levekusen, che impiega 99.800 addetti e ha registrato ricavi per 35 miliardi di euro nel 2017, la fusione con Monsanto significa aumentare (pro-forma l'anno scorso e tolte le attività da dismettere) i dipendenti a 115.000 e i ricavi a 45 miliardi, derivanti per metà dal business salute e per l'altra metà dall'agricoltura.

Secondo il presidente di Bayer, Werner Baumann,"l'acquisizione di Monsanto rappresenta una pietra miliare strategica per rafforzare il nostro portafoglio di leader nella salute e della nutrizione. Raddoppieremo le dimensioni della nostra attività nell'agricoltura dove creeremo un motore di innovazione leader, posizionandoci per servire meglio i nostri clienti e sbloccare il potenziale di crescita a lungo termine nel settore".

Va in porto la maxi-acquisizione di Monsanto da parte di Bayer. A due anni dall'annuncio e ottenutigli ultimi via libera dalle autorità antitrust, il gruppo farmaceutico tedesco chiude giovedì 7 giugno l'acquisto della multinazionale americana, da anni nel mirino degli ambientalisti per i suoi prodotti Ogm.

