La direzione aveva fin da subito mirato ad allineare i salari dei "nuovi" dipendenti -18 persone in tutto- a quelli degli equipaggi che navigano sul Ceresio, il 15% in meno.

Disposizioni transitorie permetteranno di tutelare, in parte, il salario dei dipendenti dell'ex società Navigazione Lago Maggiore, la cui attività sul Verbano è garantita da un consorzioLink esterno nato in marzo e diretto dalla Società di navigazione del Lago di Lugano.

Entrerà in vigore il 1° gennaio, con una durata di tre anni prorogabile, il nuovo contratto collettivo per il personale di navigazione che opera sul versante svizzero del Lago Maggiore. Ratificato martedì, è frutto di un accordo raggiunto a fine novembre.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Navigazione sul Lago Maggiore, luce verde al contratto collettivo 05 dicembre 2018 - 21:05 Entrerà in vigore il 1° gennaio, con una durata di tre anni prorogabile, il nuovo contratto collettivo per il personale di navigazione che opera sul versante svizzero del Lago Maggiore. Ratificato martedì, è frutto di un accordo raggiunto a fine novembre. Disposizioni transitorie permetteranno di tutelare, in parte, il salario dei dipendenti dell'ex società Navigazione Lago Maggiore, la cui attività sul Verbano è garantita da un consorzio nato in marzo e diretto dalla Società di navigazione del Lago di Lugano. La direzione aveva fin da subito mirato ad allineare i salari dei "nuovi" dipendenti -18 persone in tutto- a quelli degli equipaggi che navigano sul Ceresio, il 15% in meno. Un contributo del cantone Ticino e della città di Locarno aveva consentito di evitare l'impasse per il 2018, dopo una lunga agitazione l'anno precedente. L'intesa rilancia i progetti del Consorzio a ormai un anno e mezzo dal blocco dei battelli sul Lago Maggiore. A detta della Snl, oltre a garantire continuità aziendale a tutela dei posti di lavoro su entrambi i laghi, apre nuove prospettive di sviluppo per l'offerta turistica sui due bacini.