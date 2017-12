Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Petrobras, arrestato ex banchiere BSI 20 dicembre 2017 - 13:15 Lo scandalo delle tangenti legate alla società petrolifera Petrobras coinvolge un ex banchiere svizzero e spagnolo, impiegato all'allora BSI. La procura generale del Brasile lo accusa di riciclaggio di denaro per una somma di 21,7 milioni di dollari. Il consulente patrimoniale della BSI, istituto nel frattempo rilevato da EFG, è stato arrestato il 27 novembre all’aeroporto di San Paolo, dove era appena atterrato. Su di lui pendeva un mandato di detenzione preventiva, emesso lo scorso 3 ottobre dal giudice Sergio Moro, responsabile delle indagini sullo scandalo di corruzione. Tra i clienti dell’accusato figura anche l’ex presidente del parlamento brasiliano Eduardo Cunha, il politico più in vista dello scandalo, al quale è stata inflitta una pena di 15 anni di reclusione per aver intascato tangenti. Lo scandalo Petrobras ha travolto diversi uomini d’affari e politici di spicco del paese latinoamericano, tra cui gli ex presidenti Lula e Dilma Rousseff. Società di costruzioni avrebbero pagato mazzette all’azienda petrolifera statale, poi finite nelle tasche dei politici. Secondo la procura generale del Brasile, l'ex banchiere sapeva che i soldi di Cunha erano il frutto di corruzione e avrebbe eseguito le transazioni illegali fornendo alla banca false informazioni. L’imputato, che ha la doppia nazionalità svizzera e spagnola, si trova ora nel carcere di Curitiba e sarà processato nelle prossime settimane.