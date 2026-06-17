Accordo Usa-Iran: Cassis, Svizzera può svolgere un ruolo

Keystone-SDA

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Berna intende svolgere un ruolo nel prosieguo dei negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti. La Svizzera può intervenire nella fase delle discussioni di dettaglio, ha affermato oggi il consigliere federale Ignazio Cassis.

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(Keystone-ATS) Le dichiarazioni giungono a due giorni dalla firma ufficiale dell’accordo per mettere fine al conflitto tra i due Paesi, prevista sul Bürgenstock (NW).

Siamo ovviamente lieti che sia stata raggiunta un’intesa, ha commentato il ministro degli esteri oggi a margine della Conferenza dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in corso a Vienna. Si tratta tuttavia solamente di un “primo passo”.

“Dobbiamo attendere alcune settimane per vedere se il cessate il fuoco reggerà”, dato che la situazione con Libano e Israele rimane incerta, ha sottolineato il ticinese. Una volta sottoscritto il protocollo, la Svizzera potrà sfruttare il suo know-how nel quadro delle seguenti trattative, ha dichiarato Cassis. Berna rappresenta gli interessi americani in Iran dal 1979.

Finora, il Pakistan e il Qatar sono stati i mediatori chiave nella conclusione dell’accordo. Lo Stretto di Hormuz dovrebbe riaprire completamente nei prossimi giorni. Malgrado ciò, alcuni punti chiave, vedasi la spinosa questione del nucleare in possesso degli iraniani, sono lungi dall’essere risolti. “Non vogliamo che Teheran possieda l’arma atomica”, ha aggiunto la ministra degli affari esteri austriaca Beate Meinl-Reisinger, che ha partecipato oggi a una tavola rotonda insieme a Cassis.

Venerdì è in agenda sul Bürgenstock la firma del protocollo di accordo. Saranno presenti il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il vicepresidente statunitense J.D. Vance. Non è invece ancora chiaro se ci sarà anche Donald Trump. Le parti hanno già siglato in via elettronica il documento, definito “molto generico” e di una “pagina e mezza” da Vance. Si sono ora concesse due mesi di tempo per stringere un’intesa definitiva.