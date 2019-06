E così come parla di "contesto politico attuale" senza riferirsi esplicitamente alla Brexit, Juncker scrive alla Svizzera che la Commissione sta per fare una "valutazione globale" delle relazioni bilaterali senza nominare l' equivalenza delle borse . Che però scade a fine mese.

Juncker dà 7 giorni di tempo alla Svizzera 11 giugno 2019 - 21:20 Jean-Claude Juncker è pronto a discutere con il Consiglio federale dei tre punti critici dell'Accordo istituzionale tra Svizzera e Unione Europea. Venerdì, il governo aveva indirizzato al presidente della Commissione UE una lettera per chiedere chiarimenti su protezione di lavoratori, aiuti di Stato e direttiva sulla cittadinanza europea. Nella sua risposta di martedì, Juncker si dice disposto ad elaborare, se necessario, dichiarazioni supplementari, ma concede una settimana di tempo: l'UE è disponibile per i colloqui "nei prossimi giorni". Nella riunione del 18 giugno, la Commissione intende fare una valutazione globale delle relazioni con la Svizzera. Il politico lussemburghese afferma la volontà di "dissipare tutti i dubbi", tuttavia ribadisce chiaramente che l'Accordo non sarà rinegoziato. La Confederazione, aggiunge, deve capire che le sue richieste "nel contesto politico attuale" creano qualche difficoltà all'UE. La consultazione La bozza di accordo quadro è sul tavolo dallo scorso autunno. Al termine dei negoziati, il governo non ha firmato l'intesa poiché rimangono divergenze importanti con l'Unione Europea. Ha però avviato una consultazione con commissioni parlamentari, Cantoni, partiti e partner sociali. I punti controversi fin dall'inizio sono le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone, e l'estensione dei diritti all'aiuto sociale, alla protezione contro l'espulsione e al diritto di soggiorno permanente ai cittadini europei dopo 5 anni. Nella consultazione erano emerse inoltre perplessità sugli aiuti statali, che secondo i Cantoni non dovrebbero essere in nessun caso condizionati dall'Accordo, nei settori per i quali la Svizzera non ha alcuna garanzia di accesso al mercato europeo. La lettera Venerdì, il Consiglio federale ha deciso di non firmare l'Accordo istituzionale e inviare una lettera con richiesta di chiarimenti al presidente della Commissione europea, il quale -scrive martedì- vede nella missiva "un passo in avanti in positivo" che permetterebbe di firmare questo importante accordo "il più presto possibile". E così come parla di "contesto politico attuale" senza riferirsi esplicitamente alla Brexit, Juncker scrive alla Svizzera che la Commissione sta per fare una "valutazione globale" delle relazioni bilaterali senza nominare l'equivalenza delle borse. Che però scade a fine mese. + Bozza del testo dell'Accordo istituzionale, Rapporto sui risultati della consultazione e Lettera del Consiglio federale a Juncker