Per ora la Casa Bianca ha concesso ad alcuni paesi, per i quali la fornitura di petrolio iraniano è cruciale, di essere esentati, e potranno continuare a commerciare con Teheran senza temere rappresaglie per i prossimi sei mesi.

Il testo è stato subito preso di mira dall'attuale presidente Donald Trump che lo considerava troppo vantaggioso per l'Iran. L'uscita unilaterale di Washington dall'accordo ha avuto come conseguenze la reintroduzione delle sanzioni. Una prima tranche è già entrata in vigore la scorsa estate mentre la seconda, che entra in vigore lunedì, tocca settori più cruciali dell'economia iraniana, primo fra tutti quello del petrolio, seguito poi da quello finanziario.

Una nuova ondata di sanzioni statunitensi contro l'Iran è entrata in vigore lunedì. Sono toccati settori cruciali come il petrolio e la finanza. Il governo iraniano si dice "pronto a resistere ad ogni pressione".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Petrolio iraniano, entrano in vigore le sanzioni USA 05 novembre 2018 - 14:45 Una nuova ondata di sanzioni statunitensi contro l'Iran è entrata in vigore lunedì. Sono toccati settori cruciali come il petrolio e la finanza. Il governo iraniano si dice "pronto a resistere ad ogni pressione". Washington ha reintrodotto le misure interrotte dopo la firma dell'accordo sul programma nucleare di Teheran, uno dei risultati più significativi della politica estera dell'amministrazione Obama. Il testo è stato subito preso di mira dall'attuale presidente Donald Trump che lo considerava troppo vantaggioso per l'Iran. L'uscita unilaterale di Washington dall'accordo ha avuto come conseguenze la reintroduzione delle sanzioni. Una prima tranche è già entrata in vigore la scorsa estate mentre la seconda, che entra in vigore lunedì, tocca settori più cruciali dell'economia iraniana, primo fra tutti quello del petrolio, seguito poi da quello finanziario. "Oggi il nemico prende di mira la nostra economia. Ma il principale bersaglio delle sanzioni è il nostro popolo", ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, che ha assicurato che il paese continuerà ad esportare petrolio. Secondo il capo della diplomazia di Tehran, Javad Zarif, che ha avuto un ruolo di primo piano nel raggiungimento dell'accordo del 2015, "a ritrovarsi isolato è Washington, non l'Iran". Gli altri firmatari (Germania, Regno Unito, Francia, Russia e Cina) hanno infatti criticato la decisione americana e hanno annunciato di voler restare fedeli all'accordo. Ma gli Stati Uniti potrebbero però sbarrare il proprio mercato a chi continuerà a commerciare con la Repubblica islamica. Per ora la Casa Bianca ha concesso ad alcuni paesi, per i quali la fornitura di petrolio iraniano è cruciale, di essere esentati, e potranno continuare a commerciare con Teheran senza temere rappresaglie per i prossimi sei mesi. La lista di questi paesi è stata comunicata nel primo pomeriggio di lunedì: Si tratta di Cina, India, Turchia, Corea del Sud, Taiwan, Grecia e Italia. Questi due sono gli unici paesi dell'Unione Europea ad essere "graziati" da Washington.