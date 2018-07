La seconda giornata di visita nel Regno Unito di Trump si è conclusa al castello di Windsor, dove con la consorte Melania è stato ricevuto per il tè dalla regina Elisabetta. La quale incontra il 13esimo presidente statunitense in oltre 60 anni sul trono.

Il vertice Trump-May è stato accompagnato da un corteo di protesta per le strade di Londra, nel quale gli organizzatori ritengono di aver portato 100'000 persone. Scotland Yard non ha fornito stime; i media parlavano di "decine di migliaia di manifestanti".

Il presidente americano è poi tornato sul vertice Nato degli scorsi giorni, ringraziando il Regno Unito per essere tra i "5 di 29 Paesi" che stanziano quanto concordato per la difesa comune e raggiungere il 2% del PIL. Trump ha definito il "produttivo" il summit ma ha puntualizzato di voler ottenere di più.

Servizio del TG sulla smentita di Trump in merito alle dichiarazione su Theresa May e sul vertice tra i due

Lo ha fatto nella conferenza stampa congiunta con Donald Trump, il quale oltre a definire le relazioni tra i due Paesi "indispensabili per la libertà, la prosperità e la giustizia" nel mondo, ha archiviato come 'fake news' le dichiarazioni rese giovedì sulla soft-Brexit di May.

Mentre lascia l'Unione europea, Londra concorda con Washington un accordo di libero scambio che sarà finalizzato dopo la Brexit. "Si tratta di un accordo ambizioso che rafforzerà la cooperazione economica e creerà lavoro e benessere" per il Regno Unito e per gli USA, ha detto Theresa May.

