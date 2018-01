Diritto d'autore

Amazon alla conquista del mercato svizzero 19 gennaio 2018 - 20:13 L’ingresso in Svizzera di Amazon è realtà. L'azienda di Jeff Bezos ha firmato un accordo di collaborazione con la Posta Svizzera che effettuerà lo sdoganamento per Amazon al fine di consentire una consegna entro le 24 ore. Se i clienti svizzeri possono essere felici, lo sono un po' meno i suoi diretti concorrenti. Una cosa è ormai certa. L’ingresso di Amazon in Svizzera creerà sconvolgimenti nel mercato delle vendite di prodotti online. Gli attuali attori sul mercato online elvetico dovranno sicuramente rivedere le loro politiche altrimenti rischiano seriamente di essere cannibalizzati. D'altra parte i numeri di Amazon possono gettare nel panico: il numero due mondiale del commercio ha un fatturato da 145 miliardi di franchi, ovvero sei volte quella del gruppo Migros. Non solo. I prodotti proposti dalla piattaforma americana raggiungere l'astronomica cifra di 229 millioni. Da ultimo, lo scorso anno da Amazon sono partiti in giro per il mondo qualcosa come 5 miliardi di pacchi.