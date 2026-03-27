Accordi Svizzera-UE: commissione parlamentare ascolta esperti

Keystone-SDA

La questione referendaria sul pacchetto di accordi con l'UE è al centro oggi di un'audizione pubblica di una commissione parlamentare. Cinque esperti di diritto europeo saranno interrogati per diverse ore sull'eventualità di un referendum sui trattati internazionali.

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(Keystone-ATS) L’audizione è stata organizzata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S). Di norma, le audizioni delle commissioni si svolgono a porte chiuse. L’occasione rappresenta quindi un’eccezione. Saranno ascoltati i seguenti esperti: Astrid Epiney, Andreas Glaser, Stefan Schmid, Adrian Vatter e Oliver Zimmer.

Per quanto riguarda la questione referendaria, occorre chiarire se gli accordi tra la Svizzera e l’UE debbano essere soggetti a referendum obbligatorio o facoltativo. Nel primo caso, ne conseguirebbe che i trattati debbano obbligatoriamente ottenere la maggioranza di popolo e Cantoni. Il Consiglio federale, basandosi su un parere legale, si è invece espresso a favore del referendum facoltativo. L’ultima parola su questa questione spetta al Parlamento.