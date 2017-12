Diritto d'autore

Accordo Ue sulla Brexit, ora inizia la seconda fase 15 dicembre 2017 - 16:58 "I leader Ue hanno dato l'ok a passare alla seconda fase dei negoziati sulla Brexit. Congratulazioni al premier Theresa May": lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in un tweet. I leader dei 27 hanno adottato "all'unanimità" le nuove linee guida Ue sulla Brexit per proseguire i negoziati sulle relazioni future e il periodo transitorio. Si tratta di un primo breve documento che verrà seguito a gennaio da ulteriori direttive per il periodo transitorio e a marzo sulla cornice delle relazioni future. Al termine del vertice europeo il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha però ammesso che sarà "drammaticamente difficile" concludere il negoziato con la Gran Bretagna sulla Brexit entro i tempi previsti.