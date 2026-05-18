La televisione svizzera per l’Italia

ABB fornirà sistemi di propulsione alla Marina spagnola

ABB ha annunciato di aver ottenuto un contratto presso la compagnia nazionale spagnola attiva nella cantieristica navale Navantia, per fornire i sistemi di distribuzione dell'energia e di propulsione a due future navi della Marina del Paese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Queste imbarcazioni, che dovrebbero essere pronte nel 2028, sono destinate alla mappatura e allo studio delle acque costiere spagnole a fini di monitoraggio ambientale e difesa marittima, precisa il colosso zurighese dell’elettrotecnica e dell’automazione in un comunicato pubblicato oggi.

ABB si occuperà anche dei processi di integrazione del sistema, dei test e della messa in servizio. Non è stato reso noto alcun importo.

Il gruppo svizzero ha già collaborato in due occasioni con la Marina spagnola.

Articoli più popolari

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR