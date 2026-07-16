ABB: offre 5,5 miliardi dollari per rilevare società inglese

Keystone-SDA

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Importante acquisizione in vista per ABB: il gigante elettrotecnico zurighese offre 5,5 miliardi di dollari (4,5 miliardi di franchi) per assumere il controllo di Rotork, società inglese specializzata nelle soluzioni di controllo dei flussi di energia.

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(Keystone-ATS) Stando alle indicazioni odierne la multinazionale elvetica avvia un’offerta pubblica d’acquisto da 503 penny per azione, con un premio del 60% sulla media del corso del titolo negli ultimi tre mesi. L’operazione, che dovrebbe chiudersi entro il primo semestre del 2027, rafforzerà le attività di automazione del gruppo e migliorerà i margini operativi, si dice convinta la dirigenza.

Rotork ha chiuso il 2025 con un fatturato di circa 1,0 miliardi di dollari e un margine operativo del 24,6%. Secondo le stime di ABB l’acquisizione incrementerà i ricavi del gruppo di circa il 3%. “Con la sua posizione consolidata nelle soluzioni critiche per il controllo dei flussi e la misurazione, Rotork integra perfettamente il nostro portafoglio esistente nell’automazione”, si legge in un comunicato.

La transazione, che richiederà il via libera degli azionisti di Rotork e le consuete approvazioni regolatorie, verrà finanziata principalmente con i proventi in contanti derivanti dalla cessione delle attività della robotica di ABB, già annunciata in precedenza. La mossa rappresenta un ulteriore passo nella strategia del gruppo guidato da Morten Wierod di concentrarsi sulle attività ad alto valore aggiunto nell’automazione industriale, rafforzando la presenza in un segmento – quello dei sistemi di movimentazione e controllo – considerato cruciale per la transizione energetica e l’industria 4.0.

Nella giornata odierna, in cui ABB ha anche informato sull’andamento degli affari nel secondo trimestre, l’azione dell’impresa perde circa il 2% nei primi scambi alla borsa di Zurigo.