Aare più freddo e reattori Beznau attivi, ma a potenza ridotta

Keystone-SDA

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I due reattori nucleari di Beznau (AG), raffreddati con le acque dell'Aare, sono di nuovo ricollegati alla rete elettrica, sebbene con potenza ridotta. Erano stati spenti lo scorso 26 giugno, dopo che la temperatura del fiume aveva raggiunto i 25 gradi.

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(Keystone-ATS) La società di gestione Axpo ha annunciato oggi di aver proceduto al riavvio del reattore numero uno nella giornata di venerdì, dopo il via libera delle autorità, mentre il numero due era già in funzione da una settimana. Le temperature del corso d’acqua vengono comunque costantemente monitorate e l’azienda è pronta ad adottare i necessari provvedimenti se i valori limite dovessero essere nuovamente superati.

La riduzione di potenza e lo spegnimento sono misure necessarie per proteggere l’ecosistema del fiume e garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali. Già nel luglio del 2025 la centrale aveva sospeso temporaneamente la produzione di elettricità a causa delle condizioni termiche dell’acqua.