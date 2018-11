Questo contenuto è stato pubblicato il 4 novembre 2018 13.30 04 novembre 2018 - 13:30

I prodotti "simil-carne" vivono un vero boom. Ma cosa contengono? E soprattutto il loro prezzo è giustificato? L'inchiesta del settimanale della Radiotelevisione svizzera Patti Chiari.

C’è chi lo fa per la propria salute, chi per ragioni etiche, chi per preoccupazioni ecologiche. Fatto sta che sono sempre di più le persone che evitano i prodotti a base di carne o per lo meno cercano di ridurne il consumo. Ma le “vecchie abitudini” spesso sono difficili da abbandonare, ed ecco che si moltiplicano i prodotti che assomigliano alla carne e addirittura ai salumi, ma sono fatti con ingredienti vegetali.



Negli Stati Uniti, un’equipe di scienziati in anni di ricerche ha messo a punto un’emoglobina vegetale in grado di fornire al nostro organismo quell’apporto in ferro che i prodotti a base vegetale non sono in grado di garantire e ai suoi burger il sapore della carne. Una ricerca confluita in un prodotto il cui nome è tutto un programma: Impossible Burger. Sempre negli Stati Uniti è stato sviluppato anche il Beyond Burger: e cioè un prodotto che, letteralmente, va oltre il burger.

