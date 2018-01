Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

In mostra opere d'arte salvate dai carabinieri 30 gennaio 2018 - 14:37 Ritornano anche dalla Svizzera le opere d'arte recuperate dai carabinieri attualmente in mostra alla Camera dei deputati a Roma. Si tratta di capolavori rubati, ma anche di opere salvate dai recenti terremoti. Nella sala in cui è conservata la copia originale della Costituzione italiana, sono esposte opere salvate dai cosiddetti carabinieri dell'arte. Un patrimonio sottratto ai traffici clandestini (alcuni pezzi, nei loro viaggi sotterranei, sono passati anche dalla Svizzera) oppure messo al riparo dai disastri ambientali. Le immagini [video sopra] ci mostrano ad esempio delle teste di antichità strappate al loro contesto nella Seconda guerra mondiale e finite sottobanco in museo di Cleveland, e un tris di divinità romane provenienti da uno scavo clandestino, ricomparse a Livigno dopo essere state avvistate all'estero.