A marzo, 20a edizione del festival di danza Steps

Keystone-SDA

La ventesima edizione del festival di danza Steps si terrà dal 5 al 29 marzo. Dodici compagnie provenienti da nove Paesi diversi si esibiranno in 38 luoghi in tutta la Svizzera, anche in Ticino e nei Grigioni.

(Keystone-ATS) Il festival, che si tiene ogni due anni, accosta quest’anno nomi noti come Hofesh Schechter e Sharon Eyal a nuovi coreografi quali il collettivo canadese People Watching, che si esibirà per la prima volta in Svizzera, si legge in una nota odierna degli organizzatori, il Percento culturale Migros.

Tappe anche nella Svizzera italiana

Steps porterà spettacoli di danza contemporanea anche nella Svizzera italiana. L’11 marzo al LAC di Lugano si potrà assistere a due coreografie diverse la stessa sera: “Fine Lines” di Skånes Dansteater e “Power: Still Going Strong” di Lloydscompany. La prima, è un duetto di due donne, di cui una in sedia rotelle. Mentre la seconda è uno spettacolo di hip hop con due ballerini che raccontano la storia delle loro vite.

La St. Gallen Dance Company e il Balletto di Berna uniscono le forze per una tournée congiunta, che passerà anche dal Teatro Sociale di Bellinzona il 15 marzo. Le due compagnie elvetiche propongono “Twi/light”, due spettacoli di danza creati da due coreografi emergenti residenti in Svizzera, la franco-americana Rachelle Anaïs Scott e l’italiano Marioenrico D’Angelo.

Farà invece doppia tappa a Poschiavo, nelle Palestre delle scuole comunali il 20 e 21 marzo, la compagnia belga Circumstance con la pièce “Beyond” del coreografo Piet Van Dycke, nella quale i ballerini esplorano i propri limiti e quelli collettivi, si legge sul sito web di Steps.

La compagnia irlandese Junk Ensemble, fondata da Jessica e Megan Kennedy, presenterà “Dances like a bomb”, uno spettacolo che parla di invecchiamento e vede come protagoniste due persone anziane. La pièce è in programma al Teatro Sociale di Bellinzona sabato 21 marzo.

Il gran finale, con un’unica rappresentazione in Svizzera domenica 29 marzo al LAC di Lugano, proporrà la coreografia “Hammer” dello svedese Alexander Ekman. Una pièce che dal 2022 ha riscosso ampio successo e che viene presentata per la prima volta in Svizzera, precisa il sito web. Trenta ballerini si muovono fra la realtà e l’immaginario, fra online e offline.

I biglietti sono acquistabili online e presso i teatri.

https://www.steps.ch/it/