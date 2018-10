"Questo volume di ordini supera di gran lunga le previsioni", ha dichiarato il monopolio pubblico in un comunicato stampa, sottolineando che "è difficile prevedere con precisione il volume delle vendite, data la mancanza di dati di mercato per un settore che, 48 ore fa, era ancora illegale".

In Ontario, la provincia più popolosa del Canada, circa 38.000 ordini di cannabis online sono stati effettuati in poche ore mercoledì, mentre nel Quebec la Société québécoise du cannabis ha registrato più di 42.000 ordini nei negozi e online.

Il primo giorno di legalizzazione della cannabis, mercoledì, è stato accolto da migliaia di fan che hanno aspettato per ore dall'Atlantico al Pacifico per comprare il loro primo pacchetto di marijuana "legale".

A soli due giorni dalla legalizzazione della cannabis, in Canada c'è già carenza di marijuana in diverse province. Lunghe code si sono formate davanti ai negozi, già assaltati nei giorni scorsi.

