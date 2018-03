Nel 1948, a Sankt Moritz, sfilarono 670 atleti di 28 paesi. Andreas PedrettLink esterno , uno dei grandi fotografi svizzeri dell'epoca, effettuò 21 minuti di riprese in pellicola 16 millimetri. Pellicola rimasta finora in una soffitta.

Giochi di St. Moritz '48, spuntano filmati inediti 10 marzo 2018 - 15:50 A settant'anni dai V Giochi olimpici invernali, che si disputarono a Sankt Moritz, sono state recuperate delle immagini inedite dell'evento. Sono riprese filmate preziose, poiché a colori e professionali. La località dell'Alta Engadina ospitò due volte l'Olimpiade: nel 1928 e nel 1948. Si tratta peraltro delle uniche edizioni dei Giochi organizzate in Svizzera, battuta da Torino (contro Sion) nel 2006 e protagonista di altre candidature a vuoto. Nel 1948, a Sankt Moritz, sfilarono 670 atleti di 28 paesi. Andreas Pedrett, uno dei grandi fotografi svizzeri dell'epoca, effettuò 21 minuti di riprese in pellicola 16 millimetri. Pellicola rimasta finora in una soffitta. "Per fortuna la famiglia che ha conservato questo film sapeva del valore storico e lo ha trattato bene", osserva Christian Brassel, responsabile del settore audiovisivo della Biblioteca cantonale dei Grigioni. Di Sankt Moritz 1948 esistono altri filmati a colori "ma non di questa qualità", aggiunge Brassel. "L'autore L'autore è molto vicino agli atleti e al pubblico e questo trasmette l'atmosfera dei grandi Giochi olimpici". Il documento sarà digitalizzato e reso pubblico.