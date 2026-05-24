A Belgrado la seconda protesta più grande dalla caduta di Milosevic

Keystone-SDA

Oltre 180'000 persone si sono radunate ieri sera a Belgrado per chiedere elezioni anticipate, nel tentativo di dare nuova linfa al movimento di protesta scatenato dall'incidente ferroviario del 2024, secondo un osservatorio indipendente.

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(Keystone-ATS) L’opposizione chiede da tempo un’indagine sulla corruzione legata al crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, avvenuto nel novembre 2024 e che causò 16 morti, attribuiti dai manifestanti alla corruzione endemica. Tra le 180’000 e le 190’000 persone hanno partecipato alla protesta, secondo quanto riportato da Arhiv javnih skupova (AJS), un gruppo indipendente composto da giornalisti e intellettuali specializzato nel conteggio dei manifestanti.

Secondo l’osservatorio, si è trattato della seconda protesta più grande in Serbia dalla caduta dell’autoritario presidente Slobodan Milošević nel 2000. Una precedente manifestazione del movimento studentesco aveva portato in piazza tra le 275’000 e le 325’000 persone.

Il capo della polizia nazionale serba, Dragan Vasiljević, ha indicato una partecipazione di circa 34’300 persone alla manifestazione. La polizia e l’AJS (Agenzia Nazionale di Polizia serba) forniscono regolarmente cifre con notevoli discrepanze.

Più di 20 persone sono state arrestate in seguito agli scontri tra la polizia e manifestanti mascherati che lanciavano pietre, i quali sono stati affrontati con gas lacrimogeni, al termine della manifestazione di ieri.