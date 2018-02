Diritto d'autore

In Germania torna la "Grosse Koalition" 07 febbraio 2018 - 12:15 Dopo quattro mesi di trattative, prima con la destra, poi con la sinistra, la Germania di Angela Merkel avrà il suo nuovo vecchio governo: si ritorna infatti alla "Grosse Koalition". Il negoziato, prorogato una seconda volta rispetto alla scadenza di domenica scorsa, è proseguito per tutta la notte e nelle prime ore della mattinata. Punti difficili della trattativa, a quanto emerso, sono i contratti a tempo determinato, la riforma del sistema sanitario e la distribuzione dei ministeri. I socialdemocratici tedeschi hanno ottenuto nella trattativa tre ministeri top: Esteri, Finanze e Lavoro, ma anche Giustizia, Famiglia e Ambiente. La Cdu avrebbe Economia, Difesa, Istruzione e Salute, mentre Horst Seehofer della Csu diventa ministro dell'Interno. Il socialdemocratico Olaf Scholz, attualmente sindaco di Amburgo, sarà ministro delle Finanze. Il leader del partito Martin Schulz dovrebbe diventare il ministro degli Esteri.