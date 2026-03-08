8 marzo: in centinaia a Berna e Basilea

Keystone-SDA

Manifestazioni con centinaia di persone si sono svolte oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, nelle città di Berna e Basilea.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nella città sulle rive del Reno circa 600 persone si sono radunate sulla Marktplatz, in una manifestazione non autorizzata. Si sono tenuti discorsi e si sono svolti anche dei balli.

Durante l’evento sono stati esposti numerosi striscioni femministi. La polizia era presente ma si è tenuta a distanza, ha constatato una corrispondente dell’agenzia Keystone-ATS. I tram hanno subito ritardi e sconosciuti hanno imbrattato una filiale della pasticceria Läderach.

A Berna le persone presenti alla dimostrazione – anche in questo caso non autorizzata – sono state oltre mille. Il raduno ha avuto luogo alla Bahnhofplatz ed è stato seguito da un corteo per la città vecchia, ha constato Keystone-ATS.

Numerosi gli slogan antifascisti e contro il patriarcato. Le persone che hanno partecipato all’evento hanno urlato per 29 secondi consecutivi, in ricordo di quelle che secondo i loro dati sono 29 vittime di femminicidio registrate nel 2025 in Svizzera.