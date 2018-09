Non è solo perché il pubblico, di tanto in tanto, vorrà ancora vedere un film "in una grande sala, con un grande schermo e il suono perfetto", ma poiché "la socializzazione e la condivisione sono elementi ai quali non rinuncerà mai".

L'apertura alle piattaforme digitali non fa che crescere il programma della Mostra. Secondo il direttore, peraltro, il numero degli spettatori dei festival aumenta e le sale cinematografiche non sono per nulla destinate a scomparire.

Venezia, al via il festival aperto al digitale 29 agosto 2018 - 13:25 Si apre mercoledì la 75esima Mostra d'arte cinematografica di Venezia, una rassegna che ha deciso di accogliere anche le pellicole prodotte o distribuite dalle piattaforme come Netflix o Amazon. Intervista della RSI al direttore Alberto Barbera. L'apertura alle piattaforme digitali non fa che crescere il programma della Mostra. Secondo il direttore, peraltro, il numero degli spettatori dei festival aumenta e le sale cinematografiche non sono per nulla destinate a scomparire. Non è solo perché il pubblico, di tanto in tanto, vorrà ancora vedere un film "in una grande sala, con un grande schermo e il suono perfetto", ma poiché "la socializzazione e la condivisione sono elementi ai quali non rinuncerà mai". + Il sito della Mostra