L'Italia di Matteo Salvini 30 ottobre 2018 - 16:45 Vicepremier, ministro degli Interni e segretario della Lega, con una popolarità che cresce ovunque, giorno dopo giorno. Che cosa c’è dietro al fenomeno Matteo Salvini? Il settimanale di informazione della Radiotelevisione svizzera RSI 60 minuti dedica un dibattito alla situazione politica dell'Italia. Una discussione che non può che ruotare attorno al personaggio forte del governo. Salvini è sulla breccia da tempo, ma mai come quest'anno. La sua Lega, dimenticando la parola Nord, è passata dal 4% del 2013 al 17% dello scorso marzo. Di Matteo, dopo la caduta di Renzi, ce n'è uno solo. E sembra avere in mano le chiavi del Paese. A Roma forma un esecutivo con i 5 Stelle, mentre a livello regionale e comunale è con il centro-destra. Non si può governare l'Italia, insomma, senza di lui. Ma cosa sta dietro al personaggio? Qual è la sua strategia? Ospiti in studio l'assessore alla Regione Lombardia Martina Cambiaghi, della Lega Nord, il giornalista e scrittore Antonio Caprarica e il giornalista economico e docente Alfonso Tuor. In collegamento, il corrispondente della RSI da Roma, Lorenzo Buccella.