Le storie raccontate in musica da Morricone Lorenzo Buccella 21 giugno 2018 - 10:07 Ennio Morricone festeggia con un tour mondiale i suoi 60 anni di carriera e i 90 anni che compirà a novembre. Mercoledì in Piazza Grande a Locarno migliaia di persone hanno accolto con grande entusiasmo il compositore e la sua orchestra. Intervista esclusiva con il musicista, incontrato a Roma. Nessuno come Ennio Morricone ha saputo in questi ultimi 60 anni raccontare così tante storie attraverso la propria musica. A pochi mesi dal suo 90° compleanno, il più grande compositore italiano di musica da film è ancora protagonista di vere e proprie tournée orchestrali, in cui propone e dirige i brani che ne fanno un musicista amatissimo in tutto il mondo dal pubblico di ogni età. Mercoledì 20 giugno è salito sul podio per il suo ennesimo attesissimo concerto in una cornice davvero speciale: Piazza Grande di Locarno, alla testa di duecento fra orchestrali e componenti del coro. Vi proponiamo per l'occasione un'inedita intervista esclusiva realizzata recentemente a Roma in cui il maestro si racconta e racconta la propria musica attraverso il ricordo di momenti salienti ed incontri quasi leggendari con registi quali Leone, Tornatore, De Palma, Tarantino. "C'era una volta…" cominciano sempre così le fiabe e le storie infinite, come quella del West o dell'America, passate alla storia per le immagini di Leone, i suoni e i silenzi di Morricone. Il suono dei sogni di un grande musicista contemporaneo.