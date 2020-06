Non tutti però plaudono. Le associazioni di automobilisti protestano e chiedono che alle misure di restrizione del traffico si accompagnino almeno provvedimenti per aiutare chi ha bisogno di muoversi con l'auto. In autunno si deciderà se le 'coronapiste' provvisorie saranno tracciate in modo definitivo sul selciato della Ville Lumière o se al contrario rispariranno. Ma il vento della crisi Covid soffia nella direzione dei progetti di Hidalgo, che i sondaggi danno come favorita alla rielezione.

Così Anne Hidalgo ha messo mano a quello che in comune chiamano 'urbanismo tattico' e ha dato vita a una cinquantina di chilometri di tracciati per biciclette, realizzati spesso durante la notte, e segnalati con strisce e barriere giallo fluorescente: le 'coronapiste'.

L'arrivo della crisi Covid-19 ha però stravolto - e accelerato - tutto. I mezzi pubblici dell'Île-de-France hanno dovuto dividere per 5 la loro capacità per assicurare le distanza di sicurezza tra passeggeri (si è passati da 5 a 1 milione di passeggeri al giorno su bus, metro e Rer della regione).

Il 'Velopolitain' era già presente nel programma della sindaca Anne Hidalgo alle elezioni municipali dello scorso marzo. Una rete di 170 km di piste ciclabili - numerate come quelle della metropolitana - che saranno messe in cantiere se la prima cittadina uscente sarà rieletta (il secondo turno previsto per il 22 marzo è stato rinviato a causa del Coronavirus).

La bicicletta, un modo diverso per muoversi anche per i turisti che presto invaderanno le vie di Parigi.

Anche Parigi colpita dal virus della bicicletta Davide Mattei, RSI 03 giugno 2020 - 19:36 La sindaca di Parigi Anne Hidalgo lancia un piano con 50 km di piste ciclabili, 'le coronapiste' per la crisi Covid-19. Tanti sostegni ma anche alcune critiche.