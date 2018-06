"Questa è una delle peggiori eredità del '68", dice al Tg della Radiotelevisione svizzeraLink esterno Paolo Pombeni. Il quale non manca di notare come i contestatori di una volta, diventati classe dirigente, abbiano smesso di invocare il ricambio generazionale.

Un periodo che, però, ha lasciato un'eredità complessa, come la lotta all'autoritarismo travisata in lotta a ogni forma di autorità, o lo slogan "tutto e subito" che ha travolto il senso della pazienza storica.

Il rapporto tra le generazioni e tra i sessi, come il ruolo della scuola o della Chiesa, erano già stati messi in discussione. La contestazione del 1968 amplificò tutto, generando un'epoca di grandi cambiamenti.

04 maggio 2018 - 21:55