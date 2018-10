Questi ultimi quarant'anni si sono portati via altri sei componenti della spedizioni fra cui Luca Sganzini, morto tragicamente sulle montagne del Marocco un anno dopo l'impresa del Pumori. Ma c'é anche stato chi ha voluto tornare al campo base con la famiglia... come Tiziano Zünd, allora ventenne.

Come racconta la stesso Romolo Nottaris in studio alla RSI, la spedizione constò allora più di 200mila franchi, soldi in parte donati dalla popolazione ticinese, affascinata da questa avventura.

Sembrava forse una pazzia. Partire per il Nepal alla conquista dell'Himalaya. Eppure Romolo Nottaris con altri due amici ci hanno pensato (non per molto) e hanno poi deciso di tentare l'impresa.

Nel 1978 una spedizione di 12 ticinesi condotta da Romolo Nottaris ha conquistato la vetta del Pumori, una montagna poco conosciuta tra i non addetti ai lavori. La spedizione ha aperto la via dell'Himalaya all'alpinismo ticinese e svizzero. Nel 1981 lo stesso Nottaris conquisterà il Makalu, la quinta vetta più alta del mondo, sempre nell'Himalaya.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La prima spedizione ticinese sull'Himalaya 19 ottobre 2018 - 08:15 Nel 1978 una spedizione di 12 ticinesi condotta da Romolo Nottaris ha conquistato la vetta del Pumori, una montagna poco conosciuta tra i non addetti ai lavori. La spedizione ha aperto la via dell'Himalaya all'alpinismo ticinese e svizzero. Nel 1981 lo stesso Nottaris conquisterà il Makalu, la quinta vetta più alta del mondo, sempre nell'Himalaya. Sembrava forse una pazzia. Partire per il Nepal alla conquista dell'Himalaya. Eppure Romolo Nottaris con altri due amici ci hanno pensato (non per molto) e hanno poi deciso di tentare l'impresa. Come racconta la stesso Romolo Nottaris in studio alla RSI, la spedizione constò allora più di 200mila franchi, soldi in parte donati dalla popolazione ticinese, affascinata da questa avventura. Il Pumori, un imponente cristallo di ghiaccio che spicca fra gli ottomila che lo circondano, nonostante sia mille metri più basso. Una montagna che ha affascinato Romolo Nottaris e gli altri 12 membri della spedizione. Un'impresa documentata dal regista Fausto Sassi che li accompagnò fino al campo base ad oltre 5500 metri, prima di affidare la telecamera a Romolo Notaris per ripendere l'ascesa finale Nota dolente Due giorni dopo aver raggiunto la vetta, il medico della spedizione il 29enne di Chiasso Numa Chiesa viene colpito dal mal di montagna, un edema polmonare mentre si trovava al campo base. Questi ultimi quarant'anni si sono portati via altri sei componenti della spedizioni fra cui Luca Sganzini, morto tragicamente sulle montagne del Marocco un anno dopo l'impresa del Pumori. Ma c'é anche stato chi ha voluto tornare al campo base con la famiglia... come Tiziano Zünd, allora ventenne.