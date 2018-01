Diritto d'autore

Lorenzo a Lugano, lo showcase di Jovanotti 18 gennaio 2018 - 11:22 Se i centralini telefonici del terzo canale radio della Radiotelevisione svizzera italiana, Rete Tre, potessero parlare, racconterebbero delle settimane appena trascorse come si farebbe di una guerra. Ma per quale motivo? La ragione è Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti. La sola possibilità per assistere dal vivo allo showcase del cantante italiano, tenutosi ieri a Lugano negli studi della radio a Lugano-Besso, era quella di prendere la linea al momento giusto. C'è chi, dopo decine e decine di tentativi, ce l'ha fatta. Chi invece no. Se fate parte di questi ultimi, potete comunque rivivere la serata qui sotto, in video.