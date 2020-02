In Sardegna i pastori protestano per il prezzo del latte troppo basso. Un problema che tocca da vicino anche la Svizzera.

Produzione di latte ai minimi da dodici anni 18 febbraio 2020 - 20:20 Nel 2019, i contadini svizzeri hanno prodotto l'1,6% di latte in meno rispetto all'anno precedente. Il volume di 3,4 milioni di tonnellate è il più basso dal 2007, ha indicato giovedì il Landwirtschaftliche Informationsdienst (servizio di informazione agricola) LID. Nel solo Canton Ticino, conferma la locale federazione di produttori, nel 2018 la quantità è scesa di 500'000 litri. A livello svizzero, anche il numero di produttori è sceso, a 19'048 (520 in meno del 2018). A produrre meno latte sono state soprattutto le aziende più piccole (<300'000kg), mentre quella di grandi dimensioni hanno lievemente aumentato la loro attività. L'economia lattiera è il settore più importante del primario svizzero con una quota di circa un quinto rispetto alla produzione agricola totale. Analisi produzione lattiera 2006-2018 La statistica 2019 in dettaglio Ha continuato a progredire, per contro, la produzione di formaggio: con 195'114 tonnellate, il settore ha segnato un nuovo record. L'incremento più marcato è stato registrato dal formaggio di montagna grigionese (+14%). I più popolari rimangono tuttavia il Gruyère, la mozzarella, l'Emmentaler e il raclette. Le difficoltà del settore, spiega il presidente della Federazione ticinese produttori di latte Nello Celio, sono dovute tra le altre cose ai cambiamenti nelle abitudini alimentari: molti i prodotti che fanno concorrenza al latte. Per ogni litro di latte, i produttori guadagnano da 50 a 60 centesimi di franco: un prezzo che possono reggere però grazie alle sovvenzioni statali. Curiosità. Nel 2019, l'azienda che produce la bibita a base di siero di latte Rivella ha segnato una progressione delle vendite in Svizzera del 2% che ha compensato la flessione subita all'estero (-13%). Nel complesso, ha indicato l'impresa martedì, sono stati venduti 105 milioni di litri di bevande, 75 dei quali nella Confederazione. Fondata nel 1952 da Robert Barth, Rivella è ancora in mani familiari, ha in organico 259 posti a tempo pieno e non fornisce indicazioni riguardo alla redditività.