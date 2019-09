La Catena della solidarietà dedica la sua 250esima campagna per la raccolta di fondi alle donne, che sono spesso le prime vittime di una guerra o di una catastrofe. In 73 anni, il "braccio umanitario della SSR" ha raccolto 1,8 miliardi di franchi per aiutare le persone bisognose.

Tutto ha inizio nel 1946 a Losanna presso quella che allora si chiama Radio Sottens, la radio pubblica della Svizzera romanda (oggi RTS). Il conduttore Roger Nordmann e il comico Jack Rollan lanciano la "Chaîne du bonheur", un programma radiofonico per promuovere la raccolta di donazioni a scopi umanitari. A quel tempo, gran parte dell'Europa è in rovina dopo le distruzioni e le barbarie della Seconda guerra mondiale.

Due volte dimenticati

Vivere in un campo profughi in Somalia, in un quartiere controllato da una banda in El Salvador o sotto i bombardamenti nello Yemen, significa far parte dei dimenticati nel mondo, perché queste crisi non figurano nei riflettori dei media internazionali.

E vivere lì come donne significa essere dimenticate una seconda volta, perché la maggior parte delle culture si concentrano sui bisogni degli uomini.

Per la sua 250esima raccolta di fondi, la Catena della solidarietà ha deciso di aiutare le donne in paesi martoriati da crisi dimenticate, ma anche in Svizzera, dove verrà distribuito un terzo delle donazioni raccolte.



