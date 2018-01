Diritto d'autore

Aumenta il numero di donatori d’organi in Svizzera 15 gennaio 2018 - 20:12 Continuano ad aumentare i donatori d’organi in Svizzera. Dopo il momentaneo calo registrato l’anno prima, nel 2017 è ripresa l’evoluzione osservata precedentemente e il numero di donatori è passato da 13,7 per milione d’abitanti del 2013 a 17,2. In termini più concreti sono stati prelevati gli organi da 145 persone decedute, la cifra più alta computata finora in un anno, e di questi interventi hanno beneficiato in totale 440 pazienti. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sottolinea anche il primato delle donazioni tra viventi. Il numero di volontari che hanno donato un rene o una parte di fegato è stato di 137. Rispetto all'anno precedente, è invece rimasto stabile il numero di persone in lista d'attesa: a fine 2017, erano 1’478 i pazienti che aspettavano un organo, contro i 1480 del 2016. Di questi il 53% sono persone "inattive": per ragioni di salute non possono essere prese temporaneamente in considerazione per un trapianto, non soddisfacendone al momento i requisiti per un intervento di questo tipo. L'obiettivo della Confederazione, indica sempre l’UFSP, è quello di raggiungere un tasso di 20 donatori deceduti per milione di abitanti entro la fine del 2018. Per saperne di più: Il comunicato dell'UFSP Cifre e fatti in tema di trapianti