I partecipanti si muoveranno in paesaggi incredibili, si legge sul sito webLink esterno della gara, ma dovranno anche far fronte a condizioni estreme.

Il percorso sarà svelato giorno per giorno ai partecipanti, i quali -al netto del veto su soldi e smartphone- possono equipaggiarsi come meglio credono. Due svizzero-francesi, ad esempio, portano con sé caramelle all'assenzio per ricompensare chi li aiuterà.

'Schweiz Express' In giro per la Svizzera senza soldi e cellulare

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

In giro per la Svizzera senza soldi e cellulare 21 agosto 2019 - 21:25 È partita mercoledì da Lugano la nona edizione di una gara di orientamento e astuzia chiamata Schweiz Express. Le 26 coppie partecipanti, selezionate attraverso delle qualificazioni regionali, copriranno oltre 800 chilometri in 4 giorni senza denaro né telefono cellulare: solo una cartina della Svizzera. Il percorso sarà svelato giorno per giorno ai partecipanti, i quali -al netto del veto su soldi e smartphone- possono equipaggiarsi come meglio credono. Due svizzero-francesi, ad esempio, portano con sé caramelle all'assenzio per ricompensare chi li aiuterà. Unica dotazione obbligatoria: un documento d'identità e una cassetta di pronto soccorso. Partita alle 8.30 dal canton Ticino, la gara è anche un modo per scoprire il Paese, suoi abitanti e le tradizioni. Un'avventura fatti di indizi da trovare e seguire, e sfide da affrontare, chiedendo passaggi, cibo e ospitalità a chi si incontra sul percorso. I partecipanti si muoveranno in paesaggi incredibili, si legge sul sito web della gara, ma dovranno anche far fronte a condizioni estreme. "Dalla giungla urbana zurighese alle più alte cime del Vallese, dalla siccità dell’Altopiano al freddo della Brévine, i concorrenti non sapranno a cosa aspettarsi prima della partenza di ogni tappa".