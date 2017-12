Diritto d'autore

Più soldi per il clima dal "mini-Cop21" di Parigi 12 dicembre 2017 - 13:20 Si è aperto martedì a Parigi il 'One planet summit', un vertice informale sul finanziamento di progetti a favore del clima. Voluto dal presidente francese Emmanuel Macron, l’incontro mira ad aumentare e accelerare i finanziamenti per la lotta ai cambiamenti climatici, per raggiungere gli obiettivi fissati da dalla Conferenza internazionale Cop21 di due anni fa. Il nuovo summit riunisce settore pubblico e privato ed è co-presieduto da Onu e Banca mondiale. Stati Uniti i grandi assenti Una cinquantina di capi di Stato e di governo è approdata sull’Ile Seguin, l’isola di Boulogne-Billancourt che ospita l'evento e ha accolto anche migliaia di addetti ai lavori: sindaci, ONG, aziende, fondazioni benefiche e celebrità impegnate come gli attori Leonardo Di Caprio e Marion Cotillard. Per la Svizzera, è presente la presidente della Confederazione Doris Leuthard, che ha illustrato la posizione della Confederazione in materia di politica climatica. Gli Stati Uniti hanno inviato soltanto un consigliere diplomatico. In mattinata, i delegati hanno dato vita a quattro tavole rotonde, mentre nel pomeriggio sono previsti gli incontri di alto livello con i leader. Al termine dei lavori è attesa una dichiarazione congiunta e l’annuncio di almeno 12 impegni concreti. "Make our planet great again" Emmanuel Macron ha salutato i partecipanti con questo slogan, che fa il verso al trumpiano 'Make America great again' e con il quale dopo l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump di ritirare gli USA dall’accordo di Parigi, aveva invitato studiosi e ricercatori americani a lasciare la madrepatria per lavorare in Francia. "La ricerca tecnologica, le innovazioni che portate avanti sono ciò che ci permetterà di vincere questa battaglia contro il riscaldamento climatico", ha detto martedì. "Ci permetterà di rendere il pianeta di nuovo grandioso ['Make our planet great again'], facendo della Francia e dell'Europa il luogo in cui si decide il mondo di domani".