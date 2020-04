Il tenore, accompagnato dall'organista della Cattedrale che ospita il più grande organo d'Italia, Emanuele Vianelli, ha cantato per circa mezz'ora nella chiesa vuota e a porte chiuse, senza pubblico né applausi, seguendo le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus. Il concerto, trasmesso su youtube, è stato seguito da circa tre milioni di persone.

Tre milioni di spettatori per il concerto di Bocelli a Milano 13 aprile 2020 - 13:28 Il tenore Andrea Bocelli si è esibito per circa mezz'ora il giorno di Pasqua nel Duomo di Milano, completamente vuoto. "Custodirò l'emozione di questa esperienza inedita e profonda, di questa Santa Pasqua che l'emergenza ha reso dolente, ma al contempo ancora più feconda, tra le memorie in assoluto più care". Si è espresso così Andrea Bocelli al termine del concerto pasquale 'Music for Hope' nel Duomo di Milano. Il tenore, accompagnato dall'organista della Cattedrale che ospita il più grande organo d'Italia, Emanuele Vianelli, ha cantato per circa mezz'ora nella chiesa vuota e a porte chiuse, senza pubblico né applausi, seguendo le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus. Il concerto, trasmesso su youtube, è stato seguito da circa tre milioni di persone. Bocelli ha aperto il breve concerto di repertorio sacro, che al momento non prevede un futuro discografico, con l'inno eucaristico 'Panis Angelicus', dalle "Messe Solennelle" musicato da César Franck, ed ha poi proseguito con l'Ave Maria, di Charles-François Gounod, Sancta Maria di Pietro Mascagni e Domine Deusdalla "Petite Messe Solennelle" di Rossini. Infine è uscito sulla piazza, intonando 'Amazing Grace', di John Newton. Il servizio del TG: Il concerto completo su youtube: