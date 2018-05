Il suo legale ha indicato che Weinstein si dichiarerà innocente, come ha sempre fatto in precedenza.

Il 66enne è stato rimesso in libertà dopo il pagamento di una cauzione di un milione di dollari. In attesa del processo deve portare il braccialetto elettronico e ha dovuto consegnare il passaporto alle autorità.

Il procuratore di Manhattan ha precisato che Weinstein è stato incriminato per uno stupro risalente al 2013 e per aver obbligato un'altra donna a un rapporto sessuale orale nel 2004. L'identità delle presunte vittime non è nota.

L'immagine si Harvey Weinstein in manette resterà emblematica per mostrare la forza del movimento #MeToo, venutosi a creare proprio in seguito alle accuse mosse nei confronti dell'ex produttore cinematografico. Ha poi investito tutta Hollywood, toccando alcuni dei più illustri nomi del mondo del cinema statunitense.

