I tweet di Trump raccolti e illustrati in un libro 18 luglio 2018 - 11:00 È uscito #MakeArtGreatAgain, un libro concepito da due giovani svizzeri che hanno chiesto a 30 di artisti di illustrare dei tweet di Donald Trump. Un progetto finanziato in collettivo ma non ufficialmente schierato. Twitter è di certo la forma di comunicazione preferita dal presidente statunitense, che cinguetta ogni giorno e non di rado anticipa sulla rete sociale il suo pensiero e le decisioni prese sui temi più importanti. Dora Giugliano e Richi Braendli, due ragazzi del canton Grigioni, hanno raccolto i fondi sulla piattaforma Kickstarter e invitato una trentina tra illustratori e caricaturisti di 17 paesi diversi a interpretare e rappresentare dei tweet in immagine. Ne esce un articolato ritratto di Trump, ma non è solo per la rilevanza del personaggio che è stato scelto il presidente americano. È anche "un progetto d'arte", spiega Giugliano, "ed eravamo interessati a come varie persone con differenti background culturali e idee politiche diverse potevano rappresentare e visualizzare il tema". In altre parole, agli artisti non è stato chiesto di essere critici né dato altro indirizzo. Anche se il ricavato delle vendite andrà ad organizzazioni che lottano contro i cambiamenti climatici, che Trump ha più volte negato. "I tweet", aggiunge Braendli, "sono facili da realizzare e offrono molto margine di interpretazione. Non sono politicamente corretti e danno all'artista la libertà di esprimersi." Dalla sua entrata in carica, Trump ha twittato circa 4000 messaggi. I promotori ne hanno selezionati 90 e li hanno inviati agli artisti. Il libro -già distribuito in e-book ai sostenitori, e disponibile da agosto in versione stampata- ne comprende 66.