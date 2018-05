Il film del regista premio Oscar non tocca direttamente gli aspetti politici. È piuttosto, perlomeno in questa prima parte, la storia degli affaristi e delle donne di corte pronti e pronte a tutto, e usate, per ottenere favori.

Il film di Sorrentino su Berlusconi è nelle sale 24 aprile 2018 - 13:45 È uscito martedì nelle sale cinematografiche italiane il primo di due film di Paolo Sorrentino sulla figura di Silvio Berlusconi. Si intitola 'Loro' e indaga il sottobosco di personaggi che, tra il 2006 e il 2010, ambivano a entrare nelle grazie del Cavaliere. Il film del regista premio Oscar non tocca direttamente gli aspetti politici. È piuttosto, perlomeno in questa prima parte, la storia degli affaristi e delle donne di corte pronti e pronte a tutto, e usate, per ottenere favori. Il protagonista, peraltro, appare dopo un'ora di pellicola, e quella di Toni Servillo più che un'interpretazione appare come una caricatura. La nuova opera di Sorrentino sarà completa con l'uscita del secondo capitolo, in maggio.