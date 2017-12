Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Perù, proteste e scontri per la grazia a Fujimori 26 dicembre 2017 - 17:15 Migliaia di persone hanno manifestato lunedì a Lima contro la grazia concessa all’ex presidente del Perù, Alberto Fujimori. Sono stati segnalati scontri con la polizia, che ha usato i lacrimogeni per disperdere la folla. Fujimori sta scontando una condanna a 25 anni di reclusione per violazione dei diritti umani e corruzione. Da sabato è ricoverato in ospedale per un calo di pressione. L’attuale capo di Stato Pedro Pablo Kuczynski, pur dichiarando di comprendere la rabbia dei manifestanti, giustifica la grazia concessa. "Questa è stata forse la decisione più difficile della mia vita. In gioco ci sono la salute e la sopravvivenza dell’ex presidente del Perù, che dopo i suoi eccessi e dopo aver commesso gravi errori è stato condannato e ha già scontato 12 anni di prigione". Dell’attuale presidente, la piazza chiede le dimissioni: è sospettato di aver graziato il suo predecessore come parte di un accordo per evitare la propria destituzione. L’impeachment, per presunti pagamenti illegali del gigante immobiliare brasiliano Odebrecht a una società di Kuczynski, era stato rigettato giovedì dal Parlamento. Dopo un dibattito di 14 ore, solo 78 deputati (9 in meno della maggioranza dei due terzi necessari) aveva accolto la richiesta di mettere il presidente sotto accusa. Ad avviare la procedura era stata Keiko Fujimori, figlia dell’ex uomo forte, sconfitta di misura alle elezioni del luglio 2016 da Kuczynski. Quest’ultimo ammette errori, ma nega che i versamenti di Odebrecht fossero un atto di corruzione. Le proteste contro la grazia per Alberto Fujimori sono iniziate alla vigilia di Natale. La folla ha nel frattempo cercato di raggiungere l’ospedale dove è ricoverato l’anziano ex leader del Paese, ma è stata bloccata dalle forze dell’ordine. "È una presa in giro per tutti quelli che credevano in Kuczynski”, spiega un manifestante. "Fujimori è il presidente più corrotto che questo paese abbia avuto: ha distrutto le istituzioni del paese e la democrazia. I diritti dell’uomo non sa cosa siano".