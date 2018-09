È stato presentato martedì al Locarno Festival il documentario svizzero 'Genesis 2.0', che racconta come il rinvenimento di una carcassa di mammut in Siberia potrebbe rivoluzionare la tecnologia genetica. Il TG della RSI ha intervistato il regista Christian Frei.

+ Il sito del Locarno Festival + La scheda del film su swissfilms.ch