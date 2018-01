Diritto d'autore

Tempesta Burglind, feriti e disagi in Svizzera 03 gennaio 2018 - 21:05 La tempesta che ha investito l'Europa settentrionale si è abbattuta con violenza mercoledì sulla Svizzera nordalpina. Numerose le interruzioni di corrente elettrica e di collegamenti ferroviari, aerei e stradali; 16 persone sono rimaste ferite. In mattinata, si sono registrate folate di vento a 195 km/h sulla cima del Pilatus: un record, dall'inizio delle rilevazioni nel 1981, sulla montagna che domina Lucerna. Anche a basse quote, i venti di Burglind hanno superato in molti luoghi i 100 km/h. Disagi ferroviari Sul sito delle Ferrovie federali svizzere FFS, sono state indicate a diverse ore della giornata oltre 30 tratte a traffico perturbato o interrotto, anche sull'asse del San Gottardo, che collega nord e sud delle Alpi. Intanto, i responsabili di diversi impianti di risalita hanno deciso di sospendere il servizio. A causa dell'interruzione della linea ferroviaria della Jungfrau, nell'Oberland bernese, decine di turisti sono rimasti bloccati in albergo a oltre 2000 metri di quota. Incidenti a Lenk e sul Pizol Delle 16 persone, in totale, che hanno riportato ferite nel corso della giornata, si contano gli 8 passeggeri coinvolti nel deragliamento di una carrozza ferroviaria. Nel comprensorio sciistico del massiccio del Pizol, canton San Gallo, alcune persone sono rimaste bloccate nelle cabine degli impianti di risalita a causa di alberi abbattuti dalle raffiche di vento, finiti sui cavi dell'impianto. Le operazioni di evacuazione si sono concluse soltanto nel tardo pomeriggio. Non ci sono feriti. Aerei e strade All'aeroporto di Zurigo, sono stati cancellati 40 voli. Almeno 7 sono stati dirottati su altri scali e numerosi apparecchi hanno dovuto ripetere le operazioni di atterraggio. Deviazioni e cancellazioni hanno interessato anche Basilea-Mulhouse. Oltre alle strade chiuse per precauzione o a causa di alberi o rami caduti, l'autostrada A1 è rimasta agibile per oltre due ore tra Oensingen e Berna, dopo il rovesciamento di tre camion e cinque furgoni. Sono almeno quattro, in altrettanti cantoni, gli automobilisti colpiti da piante sradicate o oggetti sollevati dal vento. Nel canton Neuchâtel, due anziani sono rimasti contusi dopo essere stati gettati a terra dalle folate. Forte, ma non estrema Coerentemente con l'allerta diramata (grado 3 su 5), l'Ufficio federale di meteorologia MeteoSvizzera scrive sul suo blog che Burglind/Eleanor è da considerarsi una tempesta "forte ma non estrema". Le raffiche massime registrate oggi in montagna si verificano infatti "piuttosto regolarmente".