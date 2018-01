Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Trump contrattacca al libro di Wolff, “Sono un genio” 06 gennaio 2018 - 18:03 Il presidente Donald Trump si difende dalle accuse contenute nel libro di Michael Wolff “Fire and fury” che sta andando a ruba nelle librerie americane e che sta imbarazzando la Casa Bianca. "Non sono intelligente, sono un genio!", ha affermato su Twitter il miliardario newyorkese in merito alla sua presunta inadeguatezza politica. "Il 100% delle persone che lo circondano, il genero Jared Kushner, Ivanka, mettono in discussione la sua capacità di governare", aveva detto alla Nbc l’autore del volume che nell’intervista ha precisato: "Tutti l'hanno descritto allo stesso modo, dicono che è come un bambino (…) che ha bisogno di gratificazione immediata, tutto ruota intorno a lui”. E persone che lo affiancano ogni giorno dicono senza mezzi termini “che è un cretino, un idiota". Da parte sua il presidente contrattacca sostenendo che, “ora che la storia della collusione con la Russia, dopo un anno di intense ricerche, si è rivelata una bufala totale, i democratici e i loro tirapiedi, i media produttori di fake news, hanno tirato fuori il manuale Ronald Reagan e sbraitano sulla stabilità mentale e l'intelligenza". “In realtà – ha continuato Donald Trump – per tutta la mia vita le mie qualità migliori sono state la stabilità mentale ed essere veramente intelligente”. E a riprova delle sue affermazioni il presidente ribadisce i fatti salienti della sua biografia professionale. “Sono passato dall'essere un imprenditore di successo, a una star della tv a presidente degli Stati Uniti (al primo tentativo). Credo che questo mi caratterizzi non come un uomo intelligente, ma come un genio. E un genio molto stabile!". Nello schieramento repubblicano però c’è chi teme per le conseguenze di queste polemiche sui prossimi appuntamenti politici. La pubblicità negativa che coinvolge la Casa Bianca potrebbe infatti riverberarsi sulle elezioni di mid-term a fine anno, che potrebbero costare la maggioranza al Congresso.