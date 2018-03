Il termine per chiedere il contributo, ha detto all'ats il delegato per le vittime Luzius Mader, non sarà prorogato, ma saranno prese in considerazione anche le richieste che giungeranno all' Ufficio federale di giustiziaLink esterno nel periodo pasquale.

Secondo diversi esperti, molte persone hanno deciso di non farsi avanti perché si vergognano, perché hanno imparato a stare alla larga dalle autorità, perché non vogliono rielaborare il passato oppure ancora perché troppo malate.

Molte donne sono state costrette a sottoporsi a una sterilizzazione o ad abortire, migliaia di bambini sono stati dati in adozione contro la volontà delle loro madri o collocati in istituti e costretti a lavorare senza remunerazione.

La LeggeLink esterno era scaturita da un'iniziativa popolare detta "per la riparazione", promossa dalla fondazioneLink esterno Guido Fluri, che aveva come obiettivo il riconoscimento e la chiusura di un triste capitolo della storia svizzera.

Per poter versare a ciascuno un contributo fino a 25'000 franchiLink esterno , erano stati messi a disposizione 300 milioni. Ne saranno spesi soltanto 200: il termine per inoltrare domanda scade a fine marzo.

