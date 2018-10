Berna ha giustificato la rinuncia al digitale terrestre con l'esigenza di ottimizzare le risorse del canone - che dal prossimo anno sarà ridotto da 451 a 365 franchi - e con la particolare configurazione del mercato interno che si caratterizza per la scarsa diffusione di questa tecnologia. La stragrande maggioranza della popolazione elvetica segue infatti i canali televisivi via cavo o con un ricevitore satellitare e solo il 2% degli utenti dispone di un'antenna per la ricezione (digitale) via etere.

Va comunque sottolineato che la programmazione su internet non comprende le trasmissioni per le quali non sono contemplati i diritti per l'estero (in particolare fiction e sport).

La decisione, presa lo scorso 29 agosto dal governo federale, di spegnere le circa 200 antenne che diffondono il segnale via etere avrà un impatto minimo per i residenti nella Confederazione ma inevitabilmente è destinata a penalizzare i numerosi telespettatori che seguono i programmi diffusi dalle reti svizzere dalle province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola.

