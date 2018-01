Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

È morto Bocuse, il più grande chef francese 20 gennaio 2018 - 21:25 È morto lo chef francese Paul Bocuse. Discendente di un'antica famiglia di cuochi, è considerato uno dei più grandi del XX secolo al mondo. La notizia, anticipata dai media, è stata confermata dal ministro francese dell'Interno Gérard Collomb con un tweet: "Il papà della gastronomia ci lascia". Paul Bocuse, che avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 11 febbraio, era affetto da Parkinson. Ha promosso e innovato il suo mestiere dando origine, con un gruppo di connazionali, alla cosiddetta 'Nouvelle cuisine'. È l'unico chef ad aver mantenuto le 3 stelle, valutazione massima della guida Michelin, consecutivamente per 50 anni con il suo ristorante a Collonges-au-Mont-d'Or. Il locale era di proprietà del nonno paterno.