Freddo e gelo su tutta la Svizzera 26 febbraio 2018 - 11:00 La Svizzera si è svegliata stamane nella morsa di un freddo glaciale: in molte località sono state registrate le temperature più basse di quest'inverno, vicine ai -15 gradi sotto i mille metri di quota e prossime ai -30 in alta montagna. A Brülisau nell'Appenzello Interno, a 915 metri di altitudine, la colonnina di mercurio segnava -16,6 gradi, sull'Uetliberg presso Zurigo (869 m) -14,2, indica Meteonews. Anche in località a quote minori è scesa sotto i -10 gradi. In altitudine, la temperatura più bassa è stata misurata nei Grigioni, nella zona del Passo del Forno (Ofenpass) tra l'Engadina e la Val Monastero, con un -28,3 gradi a 1970 metri di quota. Per la giornata di oggi Meteonews prevede a basse altitudini temperature tra i -10 e i -3 gradi. Ma a causa di una bise da moderata a tempestosa quelle percepite oscilleranno tra i -10 e i -20 gradi. Promessa manutenuta Nei giorni scorsi MeteoSvizzera aveva avvertito: un freddo siberiano passerà sulla Svizzera tra lunedì e mercoledì. Le temperature percepite in pianura si situeranno tra -14 e -16 gradi. Il gelo potrebbe avere conseguenze sugli animali vicini a rive lacustri così come sulle auto. Questo tipo di situazione è rara, ma non eccezionale, secondo la meteorologa. "L'aria fredda della settimana prossima verrà direttamente dalla Siberia". Da giovedì arriverà invece la neve, fino in pianura, avverte MeteoSvizzera. E noi aggiungiamo: è pur sempre inverno.