È rincaro per i dolciumi pasquali, malgrado crollo prezzo del cacao

Keystone-SDA

I consumatori svizzeri non sono risparmiati dall'inflazione che si è abbattuta sui dolci pasquali.

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(Keystone-ATS) La colpa dei rincari viene attribuita a pratiche di approvvigionamento lungimiranti messe in atto quando i prezzi del cacao erano ancora alle stelle, mentre negli ultimi dodici mesi le quotazioni sono crollate.

Lindt & Sprüngli propone ad esempio il suo celebre coniglietto dorato da 100 grammi a 5,95 franchi, contro i 4,95 franchi di un anno fa. “Abbiamo dovuto aumentare i prezzi della nostra gamma pasquale a causa dei vecchi prezzi elevati del cacao e della nostra strategia di acquisto a lungo termine”, ha spiegato all’agenzia Awp una portavoce dell’azienda zurighese.

Stesso discorso da parte dei grandi distributori Coop e Migros, i quali sottolineano che la divisione per tre del prezzo delle fave di cacao registrata negli ultimi dieci mesi non si riflette ancora sui prezzi al dettaglio. Migros ha comunque applicato dall’inizio dell’anno alcune riduzioni sul proprio marchio Frey, ma queste non riguardano l’assortimento pasquale a causa di processi di pianificazione e produzione separati.

Da parte loro gli analisti della banca americana Goldman Sachs notano che i prezzi elevati continuano a erodere l’appetito dei consumatori: a loro avviso per rilanciare i volumi di vendita le imprese del ramo dovrebbero quindi abbassare i prezzi. Resta da vedere se i produttori accoglieranno l’invito.