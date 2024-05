‘Le condizioni di Fico stabilizzate ma ancora gravi’

(Keystone-ATS) Le condizioni del premier slovacco Robert Fico dopo l’intervento chirurgico si sono stabilizzate ma sono ancora gravi: lo ha annunciato il ministro della Difesa Robert Kalinak, come riporta l’agenzia Tasr.

“Durante la notte scorsa i medici” dell’ospedale “Roosvelt” a Banska Bystrica “sono riusciti a stabilizzare lo stato del paziente. Oggi intraprenderanno altri passi per il suo recupero”, ha detto Kalinak in dichiarazioni rilanciate dall’emittente televisiva slovacca Ta3. Fico è stato operato per cinque ore, ora si trova in un reparto di terapia intensiva.

Intanto la polizia ha accusato stamattina Juraj Cintula, il settantenne che ieri ha sparato al premier slovacco, di omicidio premeditato per vendetta. Lo riporta Marzika tv.

L’uomo si trova attualmente in una cella della polizia presso l’Agenzia nazionale criminale di Nitra. Secondo i media slovacchi, il pensionato di 71 anni ha detto di essere orgoglioso di quello che ha fatto. Cintula rischia 25 anni di reclusione per tentato omicidio premeditato.